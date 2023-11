Mediobanca SGR lancia due nuovi fondi su obbligazionario Italia

Mediobanca SGR, la Società di Gestione del Risparmio del Gruppo, arricchisce la propria offerta con due nuovi fondi a scadenza, Mediobanca Selezione Cedola Italia 2026 e Mediobanca Selezione Cedola Italia 2029.

Per la prima volta Mediobanca SGR propone due soluzioni di investimento volte a valorizzare le opportunità nel mercato obbligazionario italiano con una strategia di diversificazione tra obbligazioni governative e societarie. In particolare, i due fondi investiranno in strumenti di natura obbligazionaria governativa e corporate compatibili con l’orizzonte temporale di investimento, rispettivamente di due e cinque anni, con uno stile di gestione attivo volto ad offrire al cliente un profilo di rischio/rendimento efficiente.

Mediobanca SGR selezionerà le emissioni Corporate sulla base della durata media finanziaria, della tipologia di emittenti, della ripartizione geografica e valutaria, con una preferenza nel segmento High Yield verso le emissioni a rating più elevato.

L’esposizione verso obbligazioni governative italiane sarà compresa tra il 30% e il 70% degli attivi per l’intero orizzonte temporale della politica di investimento.

“Con i nuovi fondi mettiamo a disposizione di una clientela sempre più esigente e informata la professionalità dei nostri team di gestione in un momento storico che ha visto tornare opportunità e grande interesse nell’investimento obbligazionario”, commenta Emilio Franco, Amministratore Delegato di Mediobanca SGR.

I fondi sono disponibili per la sottoscrizione attraverso le reti distributive di CheBanca! e di Mediobanca Private Banking fino al 26 gennaio 2024.