Mediobanca lancia la prima tokenizzazione di fondi di investimento in Italia

Mediobanca Gruppo, insieme a Cetif Advisory e con il supporto del consorzio Reply-Linklaters, ha inaugurato la prima iniziativa di tokenizzazione di quote di un fondo di investimento nel panorama italiano. Il progetto si inserisce nel contesto della Sandbox regolamentare gestita dal Ministero dell’Economia e delle Finanze (MEF), un ambiente in cui gli intermediari finanziari e gli operatori fintech possono sperimentare soluzioni innovative sotto la supervisione delle Autorità di vigilanza, in questo caso, Banca d’Italia e CONSOB.

L’iniziativa, che ha ricevuto il via libera da Banca d’Italia, ha visto la partecipazione attiva di Mediobanca come coordinatrice, Mediobanca SGR come gestore del fondo e CheBanca! come entità incaricata della distribuzione del fondo stesso. Il progetto si basa su un approccio di “mirroring” della tokenizzazione ai processi tradizionali, il tutto supportato da un’interfaccia user-friendly fornita dalla piattaforma Lionity.