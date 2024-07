McDonald’s, utili in calo e vendite stabili nel secondo trimestre 2024

McDonald’s, il gigante del fast food con sede a Chicago, ha registrato un utile rettificato di 2,97 dollari per azione nel secondo trimestre. Questo dato rappresenta una diminuzione rispetto ai 3,17 dollari per azione dell’anno precedente e si colloca al di sotto delle previsioni medie degli analisti di FactSet, che si aspettavano 3,07 dollari per azione.

I ricavi totali sono rimasti pressoché stabili, attestandosi a 6,49 miliardi di dollari, leggermente inferiori ai 6,62 miliardi di dollari previsti dagli analisti di Wall Street. Le vendite su base comparabile a livello globale hanno subito una flessione dell’1%, mentre gli analisti avevano previsto un incremento dello 0,4%. Negli Stati Uniti, le vendite comparabili sono diminuite dello 0,7%.