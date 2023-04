Maserati presenta a Shanghai il suo primo SUV al 100% elettrico

Al Salone dell’auto di Shanghai 2023, Maserati appartenente al gruppo Stellantis ha presentato in anteprima mondiale il suo primo SUV completamente elettrico, Grecale Folgore. Inoltre, il marchio italiano introduce nel mercato asiatico la nuova GranTurismo sia nella versione con motore a combustione, sia nella versione 100% elettrica, denominata GranTurismo Folgore.

Davide Grasso, CEO di Maserati, ha espresso il suo entusiasmo per la presentazione dei nuovi modelli elettrici alla fiera cinese, definendola non solo un’esposizione internazionale, ma anche una piattaforma globale per l’innovazione e il luogo ideale per svelare i primi modelli elettrici nella storia di Maserati.