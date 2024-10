Market mover: l’agenda macro di venerdì 18 ottobre 2024

Fine settimana con focus sulla Cina dove, è importante monitorare il dato su Pil del terzo trimestre 2024, vendite al dettaglio e produzione industriale per avere un quadro più completo sullo stato di salute della seconda economia al mondo. Tra i dati in uscita oggi anche alcuni spunti dal mercato immobiliare americano, con le nuove costruzioni abitative e i permessi edilizi.

Stasera arriva il doppio giudizio per il rating dell’Italia con le pagelle di Fitch e S&P.