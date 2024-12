Market mover: l’agenda macro di mercoledì 4 dicembre 2024

Carrellata di dati macroeconomici partendo dall’indice PMI servizi Caixin della Cina, al PMI uscito nella notte. Nel corso della giornata è atteso l’indice Pmi servizi di Spagna e Italia ma anche le richieste di mutui dagli USA, con in primo piano le prime indicazioni sul lavoro Usa dagli occupati ADP. In pubblicazione sempre dagli USA anche l’indice ISM non manifatturiero e gli ordinativi industriali.

In evidenza oggi anche gli interventi della presidente Bce, Christine Lagarde, e del governatore della Fed, Jerome Powell.