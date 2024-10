Diversi gli spunti macro attesi oggi. In Italia l’Istat comunicherà il dato sul tasso di disoccupazione in Italia, stesso dato in uscita anche nella zona euro. Dagli Usa il focus sarà sempre sul mercato del lavoro con gli occupati Adp. Si tratta del primo check sull’occupazione Usa in vista dei dati in arrivo nella giornata di venerdì 4 ottobre.