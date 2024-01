Market mover: l’agenda macro di martedì 23 gennaio 2024

Diversi i market mover in agenda oggi martedì 23 gennaio 2024. Da seguire per la zona euro la pubblicazione della “Bank Lending Survey” da parte della Bce e il dato preliminare di gennaio sulla fiducia dei consumatori nel pomeriggio. Negli Usa in uscita l’indice manifatturiero della Fed Richmond.

Per la stagione degli utili a Wall Street sotto la lente oggi i numeri trimestrali e dell’intero 2023 di J&J, Netflix, Texas Instruments e Verizon.