Market mover: l’agenda macro di lunedì 29 gennaio 2024

Pochi gli spunti macro in agenda oggi lunedì 29 gennaio 2024. Tra i pochi dati da monitorare in giornata l’attività manifatturiera della Fed di Dalla in uscita nel pomeriggio. Alle 13 è invece previsto il discorso di De Guindos della Banca centrale europea (Bce). Si tratta però di una settimana densa di dati: tra i più attesi il Pil e l’inflazione della zona euro, ma anche i dati sul lavoro Usa per il mese di gennaio. Per le banche centrali fari puntati sulla riunione della Fed (mercoledì) e su quella della Bank of England (giovedì).