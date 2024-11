Ricca di spunti la giornata di giovedì che vede le banche centrali in primo piano. In mattinata appuntamento con l’istituto centrale svedese e norvegese, e con quello della Bank of England (BoE) seguito dalla conferenza del governatore Bailey. In serata c’è la Fed, che annuncerà le nuove decisioni di politica monetaria che verranno illustrate nel corso della conferenza stampa di Jerome Powell.