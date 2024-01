Market mover: l’agenda macro del 30 gennaio 2024

Agenda macro ricca di spunti. Tra i dati da monitorare oggi c’è il Pil della zona euro (si tratta della lettura preliminare relativa al quarto trimestre 2023). Nel corso della mattinata verrà diffuso il dato sul Pil anche in Italia e in Germania (quello francese è stato pubblicato prima dell’avvio delle contrattazioni in Europa). Per gli Stati Uniti, nel giorno in cui parte la riunione del Fomc che culmina domani sera con le decisioni sui tassi, da seguire la fiducia dei consumatori e il dato Jolts sul mercato del lavoro Usa.

Infine per la Banca centrale europea si attendono i discorsi di Vujcic, Lane, Vasle e Nagel.