Mark Rutte nominato nuovo segretario generale della Nato

Il Consiglio del Nord Atlantico ha ufficialmente nominato il Primo Ministro olandese Mark Rutte come prossimo Segretario Generale della Nato. Rutte entrerà in carica il 1 ottobre 2024, succedendo a Jens Stoltenberg, che ha guidato l’Alleanza per dieci anni.

La notizia è stata confermata da un comunicato pubblicato sul sito ufficiale della Nato. La presidente della Commissione Europea, Ursula von der Leyen, ha subito espresso le sue congratulazioni a Rutte tramite un messaggio su X, affermando: “Congratulazioni, caro Mark Rutte, per essere stato eletto come nuovo Segretario Generale della Nato. La tua leadership e la tua esperienza saranno cruciali per l’Alleanza in questi tempi difficili. Non vedo l’ora di lavorare con te per rafforzare ulteriormente il partenariato Ue-Nato”.