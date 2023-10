Manchester United: azioni a picco con incertezza su cessione club

Le azioni del Manchester United perdono oltre il 10% sul Nyse, dopo il ritiro del gruppo Qatari dalla corsa per acquisire il club calcistico inglese.

L’offerta del gruppo guidato dallo sceicco Al Thani, l’unica per il 100% della società e con la promessa di ristrutturare lo stadio di Old Trafford, non ha soddisfatto le aspettative della famiglia Glazer, che chiede almeno 6 miliardi di sterline.

Questo potrebbe aprire la strada al miliardario britannico Jim Ratcliffe per acquisire il controllo del club, rilevandone inizialmente il 25% e valorizzando la società oltre £5 miliardi, oltre il doppio rispetto al prezzo di mercato attuale.