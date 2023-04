Makhlouf (BCE): impatto dei rialzi dei tassi è “ben avviato”

L’impatto dei rialzi dei tassi d’interesse della Banca centrale europea sulle condizioni finanziarie è “ben avviato” e i responsabili dei tassi devono prestare attenzione agli effetti di ritardo più lunghi quando considerano le azioni future, ha dichiarato martedì Gabriel Makhlouf, membro del Consiglio direttivo della BCE. “Dobbiamo rimanere attenti ai ritardi più lunghi nella trasmissione della politica monetaria alla crescita e all’inflazione. Sarà importante valutare il modo in cui le decisioni di politica monetaria adottate finora si trasmettono all’economia quando si tratterà di calibrare ulteriori decisioni”, ha dichiarato Makhlouf in un discorso. Il capo della banca centrale irlandese ha aggiunto che la BCE “deve rimanere ferma e pronta ad agire come richiesto” per assicurare il ritorno dell’inflazione all’obiettivo nel medio termine, e che i tassi dovranno essere mantenuti a un livello restrittivo per frenare la domanda.