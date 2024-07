Maire, utile netto in crescita del 79,6% nel primo semestre 2024

Maire ha chiuso il primo semestre 2024 con un utile netto di 97 milioni di euro, segnando una crescita del 79,6% rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente. Il margine è aumentato dal 2,7% al 3,7%, riflettendo una gestione efficiente e un incremento dei volumi.

I ricavi della società sono saliti del 33,5%, raggiungendo i 2.623,6 milioni di euro, grazie alla progressione costante dei progetti in esecuzione, inclusi i lavori di ingegneria e procurement del progetto Hail and Ghasha.

L’Ebitda è cresciuto del 40,9%, attestandosi a 170,4 milioni di euro, con un margine del 6,5%, in aumento di 30 punti base, trainato dall’efficienza nella gestione dei costi e dal contributo delle soluzioni tecnologiche e dei servizi ad alto valore aggiunto. L’Ebit ha raggiunto i 139,7 milioni di euro, crescendo del 47,4%, con un margine del 5,3%, in aumento di 50 punti base rispetto all’anno precedente. Nel primo semestre del 2024, Maire ha acquisito nuovi ordini per un totale di 3,4 miliardi di euro, rispetto ai 2,3 miliardi dello stesso periodo del 2023.

Alla luce di questi risultati, Maire ha confermato la guidance per l’intero anno 2024, prevedendo ricavi tra 5,7 e 6,1 miliardi di euro, un Ebitda tra 360 e 405 milioni, investimenti tra 140 e 170 milioni e disponibilità nette adjusted in aumento rispetto al 31 dicembre 2023 (337,9 milioni di euro).