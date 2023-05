Maire Tecnimont: Cresce nel 1Q23 e conferma guidance FY

Maire Tecnimont archivia un trimestre robusto, con crescita a doppia cifra dei principali parametri economici. Nel dettaglio, nei primi tre mesi del 2023 i ricavi si attestano a €957,9 milioni (+31,5%) e l’Ebitda sale a €58,0 milioni (+32,7%) con un margine al 6,1%, mentre l’Utile Netto si incrementa a €26,2 milioni (+46,8%).

Confermata la guidance per il 2023, che prevede: ricavi tra 3,8 e 4,2 miliardi, un Ebitda margin del 6-7%, Capex tra 95 e 115 milioni e Disponibilità Nette Adjusted In linea con il 2022.

Da segnalare gli eccellenti risultati della business unit Sustainable Technology Solutions, con ricavi in crescita del 43,3% ed Ebitda del 56,3%.

Il Backlog si attesta a €7,9 miliardi, fornendo buona visibilità per gli anni successivi, mentre la pipeline commerciale ammonta a €54,1 miliardi.

Nel trimestre sono state completate con successo le acquisizioni di Conser e MyRemono, proprietaria della tecnologia CatC, consolidando il portafoglio di tecnologie sostenibili a supporto della crescita.

Le Disponibilità Finanziarie Nette sono pari a €94,6 milioni, al netto dell’acquisizione di Conser per €35,8 milioni. La società ha distribuito dividendi per complessivi €40,7 milioni, pagati in data 26 apr