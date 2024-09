Maire (Nextchem), licensing e pdp per espansione impianto urea in Egitto

Maire ha annunciato che Nextchem (Sustainable Technology Solutions), attraverso la sua controllata Stamicarbon, licensor per le tecnologie dell’azoto, si è aggiudicata il licensing e il process design package (pdp) per l’efficientamento e l’espansione dell’impianto di urea della El Delta Company for Fertilizer and Chemical Industries a Talkha, in Egitto.

Nel dettaglio, Stamicarbon fornirà la licenza e il PDP per aumentare la capacità produttiva dell’impianto di urea da 1.725 a 2.250 tonnellate al giorno (MTPD) tramite l’applicazione della tecnologia proprietaria UltraLow Energy Design.

Il contratto comprende inoltre la licenza e la progettazione di una nuova unità di granulazione dell’urea con una capacità di 2.250 MTPD. Stamicarbon applicherà la sua più recente tecnologia di granulazione dell’urea a letto fluido, che garantisce la produzione di urea di alta qualità conforme ai più rigorosi standard industriali.