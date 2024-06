Lufthansa introduce un sovrapprezzo per costi ambientali sui voli europei

Il Gruppo Lufthansa ha annunciato oggi che introdurrà un sovrapprezzo per coprire i crescenti costi ambientali dovuti ai requisiti normativi, applicato ai voli in partenza dai paesi dell’Unione Europea, dal Regno Unito, dalla Norvegia e dalla Svizzera.

I nuovi costi includono la quota obbligatoria iniziale del 2% di miscelazione per il carburante sostenibile per l’aviazione, che sarà necessaria per le partenze dall’UE a partire dal 1 gennaio 2025. Altri costi derivano dalle modifiche al Sistema di Scambio di Quote di Emissione dell’UE e dal Sistema di Compensazione e Riduzione delle Emissioni di Carbonio per l’Aviazione Internazionale.

Il sovrapprezzo varierà a seconda della rotta e della tariffa del volo, oscillando tra 1 euro e 72 euro, e sarà applicato a tutti i biglietti emessi a partire da domani, con effetto sulle partenze dal 1 gennaio 2025.