L’UE propone l’abolizione della soglia di esenzione doganale

La Commissione Europea, nelle prossime settimane, suggerirà l’abolizione della soglia attuale di 150€ al di sotto della quale gli articoli possono essere acquistati senza dazi, secondo quanto riportato dal Financial Times, citando tre persone anonime informate sulla questione.

Le principali piattaforme prese di mira sono Temu, AliExpress e Shein. Una possibile ulteriore misura potrebbe essere quella di richiedere alle grandi piattaforme di registrarsi per i pagamenti dell’IVA online, indipendentemente dal valore degli oggetti. Le opzioni saranno presentate in preparazione per la nuova commissione, che entrerà in carica più avanti quest’anno.

Temu ha dichiarato che la sua crescita non dipende da articoli a basso costo: “Supportiamo qualsiasi adeguamento delle politiche fatto dai legislatori che sia in linea con gli interessi dei consumatori, purché tali politiche siano eque”.

AliExpress ha affermato di essere al lavoro con i legislatori per assicurarsi di essere in una posizione conforme nel mercato dell’UE: “Stiamo lavorando con i legislatori per assicurare di essere in una posizione conforme nel mercato dell’UE”, ha dichiarato.

Shein ha espresso pieno sostegno agli sforzi per riformare i dazi doganali: “Supportiamo pienamente gli sforzi per riformare i dazi doganali”, ha comunicato.