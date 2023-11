Lu-Ve Group: ricavi in salita dello 0,7% nei primi nove mesi dell’anno

Nel corso dei primi nove mesi del 2023, Lu-Ve ha conseguito ricavi per un totale di 460 milioni di euro. Questa cifra segnala un incremento dello 0,7% rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente, come riportato dalla società in una nota.

Riguardo all’utile netto, rettificato in base ai ricavi e costi straordinari, si è attestato a 32 milioni di euro, mantenendo la stessa linea del risultato conseguito l’anno precedente.