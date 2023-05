Lottomatica: 1Q da record, Moody’s alza rating dopo Ipo

Lottomatica, quotata dal 3 maggio su Euronext Milan, ha chiuso il primo trimestre 2023 con risultati record registrati in tutti i settori operativi.

La raccolta è pari a 7,3 miliardi di euro, in aumento del 33% rispetto al primo trimestre 2022 (19,5% su base pro forma per l’acquisizione di Betflag).

I ricavi si attestano a 422 milioni, in crescita del 20% (15% pro forma), confermando la leadership della societò in iSports e iGaming, con una quota di mercato rispettivamente del 18,1% e del 18,9% (su base GGR), in aumento rispettivamente di 80 bps e 170 bps rispetto all’esercizio 2022.

L’Ebitda adjusted si incrementa del 24% a 156 milioni, l’utile netto adjusted del 36% a 63 milioni.

Dal lato patrimoniale, l’indebitamento finanziario netto pro-forma è pari a 1,28 miliardi al 31 marzo 2023, pari a 2,4 volte il Run-rate Adjusted Ebitda per il periodo di dodici mesi chiuso al 31 marzo 2023

Infine, Moody’s ha alzato il rating di Lottomatica a “Ba3” da “B1” con outlook stabile, a seguito del completamento dell’IPO e il conseguente rimborso di debito per 500 milioni di euro.