Lockheed Martin: profitti e ricavi oltre le previsioni

Nel secondo trimestre dell’anno, Lockheed Martin si è distinta raggiungendo utili che hanno superato le aspettative del mercato. L’azienda ha registrato un profitto di 1,7 miliardi di dollari, ovvero 6,63 dollari per azione. Questo risultato ha superato le stime degli analisti, dimostrando una performance finanziaria solida.

L’EPS adjusted è stato di 6,73 dollari, superando le stime degli analisti di 28 centesimi (6,45 USD). Questo evidenzia la capacità di Lockheed Martin di superare costantemente le aspettative. Inoltre, i ricavi sono cresciuti dell’8% a 16,7 miliardi di dollari, battendo le stime di consenso che erano a 15,92 miliardi di dollari. Questo indica una forte crescita dei ricavi per l’azienda.

Infine, la guida di Lockheed Martin per il futuro è molto positiva. Per il 2023, l’azienda prevede utili per azione di 27-27,2 dollari, superiori al consenso di 27,15 USD. Inoltre, si prevede un volume di ricavi di 66,25-66,75 miliardi, superiore al consenso di 65,84 miliardi. Queste previsioni ottimistiche mostrano la fiducia dell’azienda nel suo potenziale di crescita futura.