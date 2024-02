L’Euro e la sfida della digitalizzazione: l’impegno dell’Eurosistema

L’Eurosistema ha il compito di mantenere l’Euro all’avanguardia tecnologica, garantendo che rimanga attrattivo come mezzo di pagamento. “Non vi è alcun motivo per cui le banche centrali debbano rimanere indietro nella trasformazione digitale”, afferma Piero Cipollone, membro del consiglio di amministrazione della Bce, durante il congresso Assiom Forex per gli operatori finanziari a Genova.

Le banche centrali, secondo Cipollone, giocano un ruolo cruciale nel sistema finanziario fornendo una moneta di banca centrale sicura, che è il fulcro del sistema. La convertibilità in moneta di banca centrale assicura la stabilità del valore della moneta privata. Pertanto, è fondamentale che le banche centrali agiscano come pilastri di stabilità, promuovendo l’innovazione finanziaria e guidando il sistema verso la modernizzazione.

“L’Eurosistema è impegnato a preservare questo ruolo”, sottolinea Cipollone. Tra le iniziative menzionate, vi sono i pagamenti al dettaglio e lo sviluppo dell’euro digitale, che permetterà l’uso della moneta di banca centrale in forma digitale, oltre al tradizionale contante.