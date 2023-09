Leonardo: rapporto AAIB su incidente elicottero AW169

l Regno Unito, tramite la sua Air Accidents Investigation Branch (AAIB), ha svelato il rapporto dettagliato riguardante l’incidente del 2018 che ha coinvolto un elicottero di produzione italiana, il Leonardo AW169. Questo tragico evento ha portato alla morte del presidente del Leicester City, Vichai Srivaddhanaprabha, e altre quattro persone, scuotendo la comunità di Leicester e il mondo del calcio.

Secondo l’inchiesta condotta dall’AAIB, l’elicottero AW169 era in regola con tutti i requisiti di aeronavigabilità, aveva ricevuto una manutenzione appropriata ed era in condizioni adeguate per il volo. Tuttavia, una serie di guasti hanno causato la disconnessione del sistema di controllo del rotore di coda dell’elicottero, provocando una perdita di controllo. Un fatto che sottolinea l’importanza dell’indagine continua e dell’attenzione alla sicurezza nei viaggi aerei.