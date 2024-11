Leonardo: accordo con GDHF per 10 elicotteri AW189

Leonardo ha siglato con GDHF un accordo quadro per la fornitura di 10 elicotteri AW189 per il trasporto offshore, con consegne attese tra il 2027 e il 2029.

Il mercato del supporto con elicotteri all’industria energetica è previsto un forte crescita nei prossimi 5 anni, trainato da nuovi settori di sviluppo, compreso il supporto ai campi eolici e la Ricerca e Soccorso (SAR) in mare.

Con circa 500 elicotteri in servizio ad oggi per il trasporto offshore, Leonardo è l’azienda leader nel settore del supporto all’industria energetica.

Ad oggi sono più di 90 gli AW189 già consegnati a operatori in tutto il mondo. Circa 50 di essi sono usati per il trasporto offshore e hanno superato le 155mila ore di volo in questo segmento di mercato.