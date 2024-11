Lenovo, ricavi in crescita del 24% nel secondo trimestre 2024

Lenovo Group ha concluso il secondo trimestre dell’esercizio 2024-25 con un significativo aumento dei ricavi del 24% rispetto all’anno precedente, totalizzando 17,9 miliardi di dollari. Questo risultato evidenzia la strategia chiara del gruppo, l’eccellenza operativa e gli investimenti in ricerca e sviluppo, oltre alle innovazioni nell’intelligenza artificiale ibrida e l’impronta globale.

Il consiglio di amministrazione di Lenovo ha inoltre comunicato un acconto sui dividendi pari a 8,5 centesimi per azione. “Nell’ultimo trimestre”, ha dichiarato Yuanqing Yang, presidente e CEO della multinazionale tecnologica cinese, “abbiamo raggiunto una crescita forte, sostenibile e accelerata, segnando un altro periodo di espansione dei ricavi in tutti i gruppi aziendali. Guardando al futuro, siamo fiduciosi che i nostri continui progressi nell’innovazione dell’intelligenza artificiale ibrida continueranno ad accelerare la crescita e la redditività, spingendoci in avanti per il resto dell’anno fiscale”.