Le opportunità in Borsa: Mercati in recupero con l’Earning Season

I principali indici di borsa tentano di risollevarsi grazie all’inizio della stagione delle trimestrali. Stando ai dati Bloomberg rilevati al 21 ottobre 2022, delle 99 società dell’S&P 500 che hanno pubblicato i conti del terzo trimestre 2022, il 53% ha oltrepassato le attese sui ricavi, mentre il 72% lo ha fatto sugli utili. Gli investitori continuano a monitorare i dati sull’inflazione che in Eurozona si è attestata al 9,9% a settembre, sotto le attese di Bloomberg (10%) ma oltre il precedente 9,1%. Tuttavia, diversi analisti ritengono improbabile che una discesa del dato così poco marcata possa far desistere la Bce ad un incremento del costo del denaro di altri 75 punti base. Non è riuscito ad evitare un’inflazione in doppia cifra il Regno Unito, dove è salita al 10,1%, ai massimi da 40 anni. Rimane ora da vedere di quanto alzerà i tassi la Bank of England nel meeting del prossimo 3 novembre in un contesto in cui l’indice dei prezzi al consumo è di circa cinque volte il target del 2%. Inoltre, il Regno Unito sta affrontando l’ennesima crisi di governo con le dimissioni record dalla carica di primo ministro di Liz Truss, dopo soli 44 giorni, il governo più breve nella storia del Paese.

In questa settimana l’evento più atteso è sicuramente la riunione della Bce con l’attenzione che sarà rivolta soprattutto alla conferenza stampa successiva. Dal punto di vista macro, la settimana sarà densa di importanti dati come la lettura preliminare del Pil del terzo trimestre degli Stati Uniti, atteso in deciso rialzo dopo la “recessione tecnica”, e della Germania, previsto in contrazione. Sul fronte delle trimestrali, in questa settimana pubblicheranno i risultati importanti società (rappresentative del 47% della capitalizzazione dell’S&P 500), tra cui Alphabet, Coca-Cola e Apple. Infine, sul fronte politico, ricordiamo che nel Regno Unito entro venerdì è attesa la nomina del nuovo Primo Ministro, mentre in Italia tra il 25-26 è atteso il voto di fiducia in Parlamento del nuovo governo.

