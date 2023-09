Lagarde (Bce): Tassi rimarranno elevati per controllare inflazione

Nel suo discorso al Parlamento Europeo a Bruxelles, la Presidente della Bce, Christine Lagarde, ha ribadito la determinazione nel mantenere i tassi di interesse su livelli ristrettivi per il tempo necessario per riportare l’inflazione verso l’obiettivo. Nonostante le sfide economiche attuali, Lagarde non ha specificato la durata di questo periodo, affermando solo che “è una lunga corsa in cui siamo impegnati”.

Lagarde ha espresso il suo impegno nel garantire che l’inflazione ritorni al target di medio termine del 2% in modo tempestivo, pur riconoscendo le difficoltà causate dalle azioni dell’istituto, in particolare per le famiglie che hanno mutui a tasso variabile.

Infine, una sfida chiave rimane nel valutare come l’economia risponderà al rialzo dei tassi di 450 punti base messo in atto da luglio 2022. La Presidente Lagarde ha tuttavia affermato che non si sta nemmeno prendendo in considerazione l’idea di una politica monetaria più accomodante, insistendo sul fatto che “non stiamo parlando di riduzione dei tassi”.