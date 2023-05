Lagarde (BCE): c’è ancora strada da fare nella lotta all’inflazione

“Abbiamo ancora terreno da percorrere nella lotta all’inflazione”: ad affermarlo la presidente della Bce, Christine Lagarde.

Ci sono fattori che possono indurre significativi rischi al rialzo sulle prospettive dell’inflazione. Siamo ancora in una situazione in cui l’incertezza sul percorso dell’inflazione è elevata, quindi dobbiamo essere estremamente attenti a questi rischi potenziali, il cui elenco esatto è riportato nella nostra ultima dichiarazione di politica monetaria, in particolare in relazione agli aumenti salariali in vari paesi europei.