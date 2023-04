Lagarde, Bce: aumento tassi e strategia dipende dai dati

La Banca Centrale Europea (Bce) si impegna a “garantire il tempestivo ritorno dell’inflazione” all’obiettivo di medio termine del 2%. Dal luglio dello scorso anno, i tassi sono stati aumentati di 350 punti base, con un ulteriore incremento di 50 punti base a marzo. Queste informazioni sono state condivise dalla presidente della Bce, Christine Lagarde, nel corso del suo intervento all’International Monetary and Financial Committee a Washington.

Lagarde ha evidenziato “l’elevato livello di incertezza” che caratterizza il panorama economico. Questa situazione rafforza la necessità di adottare un approccio basato sui dati per prendere decisioni sui tassi ufficiali. La strategia della Bce sarà determinata dalla valutazione delle prospettive di inflazione, tenendo conto dei dati economici e finanziari in arrivo, della dinamica dell’inflazione sottostante e dell’efficacia della trasmissione della politica monetaria.