La SPAC legata a Trump non riesce a ottenere i voti per la fusione, rimandato il voto

La SPAC legata alla società media di Trump non riesce ad ottenere i voti, ritarda ulteriormente la riunione per il voto, secondo quanto riporta l’agenzia Bloomberg.

Digital World Acquisition (DWAC) ha dichiarato che ritarderà nuovamente il voto degli azionisti, questa volta al 22 novembre, per un’estensione gratuita della scadenza. Dunque questo è il sesto rinvio negli ultimi due mesi.

È l’ultimo esempio che il fedele seguito di Trump di investitori retail, non capisce l’importanza del voto.

La spinta vacillante per dare alla SPAC fino al prossimo settembre per completare la fusione potrebbe far risparmiare milioni di dollari al finanziere, Patrick Orlando e agli sponsor di Digital World e alleviare il mal di testa degli investitori perseguitati che hanno dimostrato di non rispondere a e-mail, messaggi e chiamate che li implorano votare.

Il gruppo può continuare a votare fino all’8 dicembre, quando dovrà scegliere tra pagare altri 2,9 milioni di dollari per un’estensione di tre mesi o gettare la spugna.

Il titolo (DWAC) viene scambiato circa $6,15 in più rispetto ai $10,20 in contanti che riceverebbero se la fusione andasse al vento.

Ciò significa che le orde di piccoli investitori che si aggrappano alle azioni o non capiscono come votare o non prestano attenzione, afferma Jay Ritter, professore di finanza all’Università della Florida.

L’obiettivo di Trump Media di competere con piattaforme del calibro di Facebook dipende dal successo di Truth Social, che per il momento non sta raggiungendo la popolarità desiderata. Truth Social stato aggiunto all’App Store di Google il mese scorso, purché rispetti i requisiti di moderazione dei contenuti e rimozione di post discutibili.