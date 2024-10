La BCE verso un nuovo taglio dei tassi di interesse

La Banca Centrale Europea (BCE) è in procinto di annunciare un ulteriore taglio dei tassi di interesse, una decisione che sembra ormai quasi certa per la prossima settimana. Il governatore della banca di Francia, membro del consiglio direttivo della BCE, ha dichiarato in un’intervista a franceinfo che “un taglio è molto probabile e non sarà l’ultimo”.

Il ritmo dei tagli futuri dipenderà dall’andamento della lotta all’inflazione. La BCE ha già ridotto il costo del denaro due volte con tagli di 25 punti base. I mercati, quindi, si aspettano ampiamente un’ulteriore riduzione durante la prossima riunione esterna in Slovenia. Questo nuovo taglio è atteso alla luce del recente dato sull’inflazione di settembre, che ha visto l’inflazione nell’eurozona scendere sotto il 2% per la prima volta in tre anni, attestandosi all’1,8%.