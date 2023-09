La Bank of Japan di Ueda conferma tassi negativi. Cita ‘incertezze estremamente elevate in economie e mercati’

La Bank of Japan guidata dal governatore Kazuo Ueda ha confermato la sua politica monetaria estremamente accomodante, basata sui tassi negativi al -0,1% e sul target dei rendimenti dei bond governativi con scadenza a 10 anni attorno allo zero, così come atteso dagli analisti.

La BoJ ha motivato la decisione con la presenza di “incertezze estremamente elevate nelle economie e nei mercati finanziari, sia domestici che esteri”.

Di conseguenza, si legge nel comunicato della Bank of Japan, è stata ribadita l’intenzione di “continuare pazientemente a perseguire una politica accomodante, rispondendo umilmente agli sviluppi dell’attività economica e dei prezzi, così come alle condizioni finanziarie”.

Nel comunicato della BoJ si legge anche che la banca centrale prevede una ripresa “moderata” dell’economia giapponese.

Nella giornata di oggi, è stato pubblicato l’indice dei prezzi al consumo del Giappone relativo al mese di agosto.

Il dato, tra i parametri più importanti per valutare il trend dell’inflazione, è salito ad agosto del 3,2%, rallentando il passo rispetto al mese di luglio (+3,3%). Tuttavia, l’inflazione è cresciuta a un ritmo superiore al target della Bank of Japan pari al 2% per il 17esimo mese consecutivo.