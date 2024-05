Lane (Bce): Dati rafforzano prospettiva taglio tassi a giugno

Philip Lane, capoeconomista della Bce, ha dichiarato che i recenti dati sull’area euro hanno rafforzato la sua convinzione che l’inflazione stia tornando verso l’obiettivo del 2%, aumentando la probabilità di un primo taglio dei tassi di interesse a giugno.

Parlando in un’intervista con il quotidiano spagnolo El Confidencial, l’ufficiale ha citato un rapporto sui prezzi al consumo della scorsa settimana che ha mostrato per la prima volta dal novembre un alleggerimento delle pressioni nel settore dei servizi. Questo è stato “un importante primo passo nella prossima fase di riduzione dell’inflazione”, secondo Lane.

“Sia la stima preliminare dell’inflazione nell’area euro di aprile sia il PIL del primo trimestre aumentano la mia fiducia che l’inflazione possa ritornare all’obiettivo in modo tempestivo”, ha affermato. “Quindi, a partire da oggi, il mio livello di fiducia personale è migliorato rispetto alla nostra riunione di aprile. Ma ovviamente, arriveranno altri dati tra ora e giugno.”

Mentre l’inflazione si è mantenuta al 2,4% il mese scorso, una misura sottostante che esclude elementi volatili come energia e cibo ha continuato a diminuire. Nel frattempo, il prodotto interno lordo è cresciuto dello 0,3% nei primi tre mesi dell’anno – più di quanto gli economisti si aspettassero.

I dati hanno confermato le aspettative di un taglio dei tassi nella riunione del 6 giugno. Cosa succederà dopo è meno chiaro, con molti osservatori che speculano su come un potenziale ritardo nell’allentamento monetario negli Stati Uniti influenzerà l’area euro.

Lane ha detto che la BCE sarà guidata dalle prospettive europee, e che gli effetti combinati delle decisioni prese dalla Federal Reserve saranno “largamente contenuti”. “Non dovremmo esagerare l’impatto”, ha detto. “L’economia statunitense e i tassi di interesse negli Stati Uniti influenzano l’area euro in modi diversi, e sostanzialmente, questi diversi meccanismi lavorano in direzioni opposte.”

Lane ha anche detto che i funzionari terranno d’occhio gli eventi in Medio Oriente, e che devono essere “molto cauti” nella loro analisi. “È una valutazione mese per mese, ma a lungo termine dobbiamo accettare che viviamo in un mondo che affronterà molte tensioni geopolitiche nel corso degli anni”, ha detto.