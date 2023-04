Knot (Bce): aumento dei tassi di interesse al 3,85% per contrastare l’inflazione

Klaas Knot, rappresentante della Banca Centrale Europea (Bce), ritiene che l’attuale aspettativa del mercato di un aumento dei tassi di interesse al 3,85% dall’attuale 3% sia una strategia adeguata. In un’intervista rilasciata all’Irish Times, Knot ha espresso la sua preoccupazione per l’alto livello di inflazione che affligge l’economia.

Il governatore della banca centrale olandese ha dichiarato: “Ci troviamo attualmente in una situazione di tassi di interesse leggermente restrittivi, ma l’inflazione non è sotto controllo. L’inflazione è ancora eccessivamente elevata e richiede un intervento più deciso”. Per Knot, il livello odierno dei tassi non è sufficiente per contrastare un’inflazione che si sta avvicinando al 6%.