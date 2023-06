KKR acquista fino a €40 mld di crediti da PayPal

KKR ha raggiunto un accordo per l’acquisto di crediti buy-now-pay-later per un valore massimo di €40 miliardi ($44 miliardi) da PayPal Holdings. Questa operazione consentirà al colosso dei pagamenti di liberare risorse per incrementare il programma di buyback delle proprie azioni.

L’accordo fa parte di un impegno di finanziamento di €3 miliardi che permette ai fondi di credito privato e agli account gestiti da KKR di acquistare prestiti originati da PayPal in Francia, Germania, Italia, Spagna e Regno Unito, come riportato in un comunicato.

PayPal prevede che la transazione generi proventi per $1,8 miliardi, consentendole di riacquistare ulteriori azioni per $1 miliardo quest’anno.