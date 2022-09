King Roger, leggenda del tennis e tra i 7 atleti più pagati del mondo. Ecco gli investimenti di Federer

Un mese dopo l’annuncio del ritiro della leggenda del tennis femminile, Serena Williams anche il campione svizzero lascia il tennis dopo 20 titoli del Grand Slam, 103 titoli ATP e una medaglia d’oro alle Olimpiadi del 2008 nel doppio maschile insieme a Stan Wawrinka.

Federer ha annunciato in un video messaggio su Twitter che il Laver Cup, torneo che ha co-fondato nel 2017 sarebbe stato il suo ultimo evento professionale.

“Gli ultimi tre anni mi hanno presentato sfide sotto forma di infortuni e interventi chirurgici”, ha dichiarato giovedì Federer, che non ha giocato una partita competitiva da quando ha raggiunto i quarti di finale di Wimbledon nel luglio 2021. Nel suo annuncio di ritiro, pubblicato sui suoi account social media. “Ho lavorato duramente per tornare alla piena forma competitiva. Ma conosco anche le capacità e i limiti del mio corpo e ultimamente il suo messaggio per me è stato chiaro”.

Il campione svizzero ha detto che “giocherà tennis in futuro, ovviamente, ma non nei Grandi Slam o nel tour ATP”.

Roger Federer, lascia un’incredibile eredità in campo anche se rimarrà sempre il dubbio di chi sia stato il più forte del tennis nell’eterno confronto con i suoi rivali di lunga data Rafael Nadal (22 Grand Slam) e Novak Djokovic (21 Grand Slam).

Fuori dal campo, però, non c’è competizione. King Roger é entrato nel club dei miliardari, raggiungendo la quota magica di 1 miliardo di dollari (al lordo delle tasse e degli onorari degli agenti) grazie alle sponsorizzazioni e diverse attività commerciali. Al confronto sempre secondo le stime di Forbes nel corso della loro carriera stellare, Rafael Nadal e Novak Djokovic hanno guadagnato 500 milioni di dollari e 470 milioni di dollari, rispettivamente.

E dunque, Federer rimane il miglior “brand” sportivo, con i suoi 90 milioni di profitti annuali guadagnati fuori dal campo nel 2021, più di 10 milioni di vantaggio rispetto al numero 2 in classifica, LeBron James

Nel corso della sua lunga carriera l’asso svizzero ha guadagnato 131 milioni di dollari di premi dal suo debutto nel circuito da professionista nel 1998. Con i suoi 131 milioni di dollari, Roger si posizione al terzo posto nella storia dell’ ATP Tour dietro i 159 milioni dollari guadagnati da Djokovic e i 132 milioni di Nadal.

Barilla, Credit Suisse, Mercedes, Rolex sono alcuni dei nomi della lunga lista di sponsor…

Il “brand” Federer ha attratto una marea di società blue-chip. Il Maestro svizzero ha accordi di sponsorizzazione a lungo termine con oltre una dozzina di marchi e molti di loro sono rimasti con lui per più di un decennio, tra cui Credit Suisse, Lindt, Mercedes e Rolex. Nel 2018, la star del tennis ha lasciato la Nike, che gli aveva pagato circa 150 milioni di dollari nel corso di due decenni, per firmare un contratto di abbigliamento con il brand giapponese Uniqlo del valore di $ 300 milioni in dieci anni. Nei tempi della sua massima forma fisica, la tariffa di Federer per giocare ad eventi, mostre e tornei più piccoli ammontava a 2 milioni di dollari.

Roger Federer nel club dei miliardari, tra i sette atleti più pagati di sempre

Secondo la classifica di Forbes 2022, Federer é al 7 ° posto nella lista degli atleti più pagati al mondo, anche se nel 2021 ha giocato soltanto 13 partite, il campione svizzero ha guadagnato circa 700.000 dollari di premi. Roger é stato l’atleta più pagato al mondo nella lista del 2020 con un totale di 106,3 milioni di dollari e inoltre tiene il record del tennista più pagato per 17 anni consecutivi.

Nel corso della sua carriera da professionista, i guadagni del 41enne hanno sfiorato il miliardo di dollari. Ma non é tutto, questa cifra lo posiziona tra i sette atleti più pagati di sempre, insieme a LeBron James, Floyd Mayweather, Lionel Messi, Phil Mickelson, Cristiano Ronaldo e Tiger Woods, che hanno sfiorato il miliardo di dollari mentre in attività.

Gli investimenti di Roger Federer

Roger Federer adora le scarpe da ginnastica. Ha investito una cifra (non resa nota) ma significativa in un marchio svizzero chiamato “On” nel luglio 2020. Il 41enne ha anche lanciato alcune collezioni denominate “The Roger Center Court JP All-White Sneakers” e “The Roger Pro“. In verità, il giocatore svizzero è diventato un’icona della moda ora con un’attenzione particolare al comfort e alle prestazioni nelle scarpe. Nel Settembre del 2021, On ha debuttato sul NYSE, a circa un anno dalla quotazione a New York la capitalizzazione ha raggiunto i 6 miliardi dollari.

Inoltre Federer possiede un’agenzia di management di atleti TEAM8. La società di sport e intrattenimento con sede a New York ha finanziato, Cori Gauff, la 18enne, star del tennis americano.

TEAM8 é anche l’organizzatore di Laver Cup, che sarà l’ultimo evento sportivo di Federer, e si terrà a Londra dal 23 al 25 Settembre.