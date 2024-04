Kering nomina Stefano Cantino deputy CEO di Gucci

Il gigante francese del lusso, Kering, ha scelto Stefano Cantino come nuovo vicepresidente esecutivo per Gucci. A partire dal prossimo 2 maggio, Cantino avrà il compito di lavorare a stretto contatto con il CEO Jean-Francois Palus per delineare e implementare le strategie del marchio. Questa importante decisione è stata comunicata attraverso una nota ufficiale.

Prima di unirsi al team di Gucci, Cantino ha lasciato un segno significativo in Louis Vuitton, dove per cinque anni ha guidato le strategie di comunicazione e immagine. Il suo percorso accademico lo ha visto laurearsi in Scienze Politiche all’Università degli Studi di Torino. La sua carriera ha preso il via nel gruppo Prada, dove ha trascorso oltre due decenni assumendo ruoli chiave nel marketing e nelle vendite, culminando con la posizione di direttore della comunicazione e del marketing.