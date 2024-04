Kazaks (Bce): “L’inflazione nell’area euro è ancora una sfida”

È ancora troppo presto per dichiarare che l’inflazione nell’area euro sia stata sconfitta, anche se la Bce è sulla buona strada per annunciare un primo taglio dei tassi di interesse a giugno. Lo ha affermato il membro del Consiglio direttivo Martins Kazaks.

Il rischio di una crescita dei prezzi più persistente del previsto — un fenomeno che gli Stati Uniti si sta verificando — “è parte del gioco”, ha detto il capo della banca centrale lettone. “Questo è il motivo per cui non dico che abbiamo superato l’ostacolo. Bisogna rimanere cauti, perché sarebbe molto complicato iniziare ad aumentare i tassi nel mezzo del ciclo.”

L’inflazione nell’area euro ha recentemente rallentato al 2,4%, anche se la crescita dei prezzi nel settore dei servizi è rimasta ferma al doppio dell’obiettivo del 2% per mesi. I dati preliminari suggeriscono nel frattempo che gli aumenti dei salari dei lavoratori — un punto chiave per i policymaker — si stanno raffreddando.

Questo ha permesso alla BCE di segnalare che probabilmente abbasserà i costi di finanziamento a giugno, a meno che le prospettive economiche non cambino drasticamente nel frattempo, ma ciò che succederà più avanti rimane meno chiaro. Kazaks ha esortato un approccio “consistente, dipendente dai dati” all’allentamento monetario, aggiungendo che non vede la necessità di “affrettarsi” a livelli in cui i tassi smettano di frenare l’attività.

“Sì, l’economia non è forte, ma sembra che la fiducia stia migliorando”, ha detto. “Non siamo in modalità crisi.”

Gli investitori attualmente prevedono fra tre e quattro tagli da parte della BCE quest’anno, una valutazione che Kazaks ha giudicato in linea con le prospettive economiche della banca centrale stessa.