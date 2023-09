Juve: Bonucci alla FC Union Berlino

Juventus ha raggiunto con l’FC Union Berlino l’accordo per la cessione definitiva delle prestazioni sportive del difensore Leonardo Bonucci.

L’operazione, come riportato dalla stessa società bianconera, non comporta alcun costo per la squadra tedesca. Bonucci, quindi, si trasferirà al nuovo club a titolo gratuito, un fatto che sottolinea l’importanza strategica dell’accordo.

Tuttavia, la cessione di Bonucci ha un impatto economico significativo per la Juventus. L’operazione infatti genera un impatto economico negativo di 5,6 milioni di euro sull’esercizio 2022/2023, dovuto all’adeguamento del valore netto contabile dei diritti alle prestazioni sportive del calciatore.