JPMorgan: investitori puntano su banche europee

Un recente sondaggio condotto da analisti di JPMorgan rivela che gli investitori continuano a puntare forte sul settore bancario europeo. La ricerca evidenzia che il 56% degli investitori è overweight sul settore, in calo rispetto al 58% dell’anno precedente. Nel contempo, il 36% si dichiara neutrale, in aumento rispetto al 30% dello scorso anno e solo l’8% è underweight, rispetto al 12% dell’anno precedente.

La preferenza degli investitori si orienta verso le banche spagnole, grazie ai benefici derivanti dai tassi di interesse. Seguono quelle del Benelux, mentre le banche del Regno Unito e nordiche sono viste come meno redditizie. Questa prospettiva è in parte dovuta all’ottimismo per le prospettive sul margine di interesse, anche se gli investitori mostrano maggiore prudenza rispetto al consenso sui costi de sugli accantonamenti.

Gli analisti di JPMorgan ribadiscono le loro prime scelte, che includono Intesa, UBS, Julius Baer, AIB Group, Sabadell. Al contrario, suggeriscono di evitare le banche francesi, del Regno Unito e nordiche. Il settore bancario europeo continua quindi ad attirare gli investitori, nonostante le sfide che il mercato presenta.