JPMorgan: contro il caro energia piani d’emergenza per gli uffici

Contro il caro energia la banca d’affari JPMorgan Chase & Co ha piani di emergenza per l’elettricità per tutti i suoi uffici. Così ha dichiarato un alto dirigente come riporta Blooberg.

I grandi uffici sono dotati di generatori e c’è anche la possibilità di spostare il personale in caso di emergenza, afferma Stefan Behr, responsabile per la Germania.

L’aggravarsi della crisi energetica europea ha sollevato lo spettro di interruzioni dell’elettricità in Germania e altrove, costringendo le imprese a considerare le aziende a considerare il potenziale impatto sulle loro attività. Il governo tedesco ha adottato pacchetti di aiuti per un valore di quasi 100 miliardi di dollari per far fronte alla spirale dell’inflazione, e il ministro dell’Economia Robert Habeck ha promesso che altri aiuti sono in arrivo. “