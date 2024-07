JpMorgan Chase oltre le aspettative: ricavi da 50,2 miliardi di dollari nel secondo trimestre 2024

Nel secondo trimestre, JpMorgan Chase ha sorpreso gli analisti con un notevole incremento degli utili, trainato dalla solida performance dell’investment banking e da un guadagno contabile di 8 miliardi di dollari legato a uno scambio di azioni con Visa.

La principale banca americana ha riportato un utile netto di 18,15 miliardi di dollari, pari a 6,12 dollari per azione, registrando un aumento del 25% rispetto ai 14,47 miliardi di dollari, o 4,75 dollari per azione, dello stesso periodo dell’anno precedente. L’utile rettificato è stato di 4,40 dollari per azione.

I ricavi di JpMorgan Chase hanno raggiunto i 50,2 miliardi di dollari, con un incremento del 22% rispetto ai 41,3 miliardi di dollari registrati nello stesso trimestre dell’anno scorso. Su base gestita, il fatturato ha toccato i 50,99 miliardi di dollari, segnando un aumento del 20%.