Johnson & Johnson acquisisce Shockwave Medical per $13,1 mld

Johnson & Johnson ha raggiunto un accordo per acquisire Shockwave Medical per un entrerprise value di circa 13,1 miliardi di dollari, al fine di potenziarsi nella realizzazione di dispositivi medici per il trattamento delle malattie cardiache.

J&J pagherà 335 dollari per azione in contanti per la società californiana, includendo la cassa netta. Si prevede che la transazione si concluda entro la metà dell’anno.

Dopo essersi separata dalla sua divisione di prodotti per la salute dei consumatori, J&J ha rinforzato la sua presenza nella tecnologia medica con acquisizioni che includono Abiomed, un produttore di dispositivi di assistenza cardiaca, e Laminar, che sta sviluppando tecnologie per il trattamento della fibrillazione atriale. L’acquisizione di Shockwave renderà il colosso dell’assistenza sanitaria un leader in quattro categorie di tecnologia cardiovascolare in rapida crescita, secondo quanto dichiarato.

J&J ha dichiarato che finanzierà l’accordo attraverso liquidità disponibile e debito. Si prevede che diluirà le azioni di J&J di circa 10 centesimi su base rettificata nel 2024 e di 17 centesimi l’anno successivo. Infine, l’accordo include una penale di recesso di 448 milioni di dollari.