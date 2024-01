Jefferies: calo delle entrate e dei profitti nel quarto trimestre

Nel quarto trimestre del 2023 Jefferies ha registrato un calo dei ricavi e degli utili, a causa delle continue difficoltà legate alla diminuzione degli accordi tra società. Un problema che potrebbe riguardare anche le big di Wall Street, che inizieranno a pubblicare i risultati a partire da questa settimana.

Le entrate di Jefferies hanno subito una battuta d’arresto a causa di una forte diminuzione nella gestione degli asset, calata del 64% a $141 milioni, e di un altro trimestre di contrazione delle commissioni di consulenza.

Tuttavia, l’emissione di debiti e di equity ha registrato un miglioramento, contribuendo a sostenere i ricavi della banca d’investimento, segnale di un possibile ritorno delle operazioni di dealmaking. “Il 2023 è stato un anno di transizione per l’economia, per i mercati dei capitali, per il nostro settore e per Jefferies”, hanno dichiarato l’Amministratore Delegato Richard Handler e il Presidente Brian Friedman.