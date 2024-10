Iveco in rialzo su rumors su mega commessa esercito italiano

Tra i migliori del listino spicca oggi Iveco. Il titolo sale di quasi il 2% a 9,94 euro (massimo intraday a 10,11 euro) in scia ai rumors su un potenziale ruolo nella joint venture tra Leonardo e Rheinmetall. Secondo quanto anticipato da “Il Sole 24 Ore”, Iveco Defence potrebbe partecipare alla maxi commessa per i nuovi carri dell’esercito italiano per la neonata jv tra il gruppo italiano e quello tedesco come subfornitore, prendendo una quota del 15-17% dai lavori che verranno assegnati a Leonardo.