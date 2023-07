Iveco Group acquisisce pieno controllo di Nikola Iveco Europe

Focus su Iveco Group, dopo che la società ha comunicato nella serata di venerdì scorso che, “a seguito della finalizzazione degli accordi definitivi con Nikola Corporation come da intese preliminari annunciate in data 9 maggio 2023, la sua controllata Iveco S.p.A. ha acquisito la piena ed esclusiva proprietà della società tedesca, derivante

dalla ex joint venture Nikola Iveco Europe, che assumerà la denominazione EVCO (Electric Vehicles COmpany)”.

Nel comunicato si legge che “il positivo completamento di questo passaggio già annunciato riconferma la determinazione della Società a svolgere un ruolo di primo piano nel trasporto pesante a emissioni zero”.