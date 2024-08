Iveco Group, accordo con Renk Group per lo sviluppo di tecnologie di propulsione

Idv, il brand del gruppo Iveco specializzato in veicoli per la difesa e la protezione civile, ha stretto una partnership con Renk Group, leader nel settore delle soluzioni di propulsione militari e civili, per esplorare nuove tecnologie di propulsione per future piattaforme da combattimento.

Secondo quanto dichiarato in una nota, “questo accordo di cooperazione rappresenta un passo fondamentale per permettere a entrambe le parti di contribuire attivamente all’accelerazione dei programmi per veicoli cingolati destinati ai loro clienti”. Inoltre, l’iniziativa risponde all’esigenza di potenziare la catena di fornitura europea nel settore della difesa, ridurre i tempi di consegna e aumentare la capacità produttiva.

L’obiettivo della collaborazione è condividere il know-how e l’esperienza di Idv e Renk nello sviluppo e nella produzione di sistemi di propulsione, oltre che tecnologie e attrezzature specifiche. “L’accordo evidenzia l’impegno di Idv nel segmento dei veicoli cingolati da difesa, in particolare nel contesto geopolitico attuale”, ha sottolineato la società.