Iveco: al via nuova fase partnership con Nikola, rilevata quota totalitaria nella jv

Iveco Group e Nikola Corporation danno ufficialmente il via a una nuova fase della loro partnership. Le due società hanno annunciato “con soddisfazione l’avvio di una nuova fase della partnership, che, iniziata nel 2019, ha finora raggiunto tutti gli obiettivi prefissati, facendo leva sulle rispettive competenze per offrire veicoli commerciali pesanti a zero emissioni (di categoria Class 8 per gli Stati Uniti) in Nord America ed Europa”.

Nel dettaglio, Iveco Group acquisirà la partecipazione totalitaria nella joint venture a Ulm, in Germania. Inoltre, otterrà una licenza illimitata per l’utilizzo e l’ulteriore sviluppo del software di controllo dei veicoli BEV e FCEV sviluppati congiuntamente. Nikola otterrà da Iveco Group la licenza della tecnologia IVECO S-Way per il Nord America e la relativa fornitura di componenti, acquisendo la contitolarità della proprietà intellettuale degli assali elettrici di prima generazione, tecnologia sviluppata insieme a FPT Industrial, il marchio di Iveco Group specializzato nei sistemi di propulsione.

A livello finanziario, Iveco Group coprirà l’esborso finanziario correlato a questa nuova fase della collaborazione tramite liquidità disponibile, per un corrispettivo in parte in contanti (35 milioni di dollari) e in parte in azioni Nikola (20 milioni di azioni). Iveco Group prevede di assorbire l’impatto di cassa negativo con la generazione di cash flow e pertanto conferma il target di cash flow per il 2023. Iveco Group manterrà anche un ammontare significativo di azioni Nikola e le due società continueranno a lavorare per raggiungere lo stesso obiettivo: guidare la transizione energetica verso il futuro della mobilità. “Quanto sopra resta soggetto a tutte le necessarie approvazioni regolamentari e alla finalizzazione degli accordi definitivi, in attuazione delle intese di cui al termsheet vincolante sottoscritto fra le parti”, conclude il comunicato congiunto.