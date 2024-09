Italia, Istat rivede al ribasso le stime del Pil 2023: crescita dello 0,7%

Secondo l’ultima revisione dei Conti economici nazionali, l’Istat ha corretto al ribasso la stima della crescita del Pil per il 2023, ora prevista allo 0,7%, 0,2 punti percentuali in meno rispetto alle previsioni di marzo. In base ai dati aggiornati, nel 2022 il Pil in volume è cresciuto del 4,7%, con un incremento di 0,7 punti percentuali. Inoltre, nel 2021, il Pil ha registrato una crescita dell’8,9%, con una revisione di +0,6 punti percentuali.